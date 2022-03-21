ضبط 105 أطنان أغذية حجبها تجار عن الأسواق لرفع الأسعار

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (109) قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من (704) أطنان مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية في ضبط أكثر من (105) أطنان سلع غذائية (دقيق، زيت طعام، سكر، أرز، مكرونة)، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (24) طن دقيق مدعم، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (270) طنًا، وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط (13) طن أسمنت و(20) طن حديد تسليح، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط أكثر من (204) أطنان أسمنت وأكثر من (66) طن حديد تسليح.