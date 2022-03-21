الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات صالون الخزف الأول الخميس المقبل

الدكتور إيناس عبد
الدكتور إيناس عبد الدايم

تفتتح الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة  الدورة الأولى من صالون فن الخزف بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، مساء يوم الخميس الموافق 24 مارس، بحضور الفنان التشكيلي الدكتور  خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ودكتور زينب سالم القوميسير العام للصالون ونخبة من الفنانين ونقاد الفن التشكيلي وذلك في تمام الساعة السادسة.

 و يشارك بهذه الدورة التأسيسية ما يقرب من 70 فنانا يمثلون أجيال مختلفة بإجمالي ما يقرب من 180 عملا فنيا يمثل العديد من الاتجاهات والتقنيات المختلفة في هذا المجال.

 كما تقرر إقامة عرض فني تكريمي لرواد فن الخزف في مصر بعنوان " سعيد الصدر وتلاميذه" يضم العرض مجموعة من أعمال كل من  سعيد الصدر، محمد طه حسين، نبيل درويش، جمال حنفي، جمال عبود ، قدري محمد احمد ، محيي الدين حسين.

 كما تم تنظيم ورشة فنية بمركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بعنوان "الضغط والاختام"، تحت إشراف الفنانة زينب سالم القوميسير العام للصالون بمشاركة 23 فنانا وفنانة من الشباب تحت  35 عام .

و سعيد حامد الصدر هو فنان تشكيلي لقب بعدد من الألقاب مثل شيخ الخزافين و ساحر الأواني، ولد في 13 يناير سنة 1909، بحي الجمالية بالقاهرة.حصل على دبلوم أساتذة الرسم من مدرسة كمبرول بلندن 1931.

 كان عضوا بعدة هيئات منها مجلس إدارة البحوث والمشروعات التابعة لوزارة التعليم، لجنة المقتنيات للفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، لجنة التفرغ بوزارة الثقافة، عضو خارجي في مجلس إدارة كلية الفنون التطبيقية، مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة.

أقيمت له عدة معارض محلية ودولية، له العديد من المؤلفات منها 8 كتب حول الخزف كتاريخ وكصناعة وكفن آخرها كتاب مائة سؤال وجواب، ومن بينها كتاب مدينة الفخار الصادر عن دار المعارف بمصر عام 1960 تقتنى أعماله في عدة متاحف، مثل متحف الفن الحديث، مركز الجزيرة للفنون (متحف الخزف الإسلامي)، متحف محمد محمود خليل، المتحف الزراعي، متاحف بايطاليا، وتشيكوسلوفاكيا، وروسيا، واستراليا.

حصل علي العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عام 1979، توفي سعيد الصدر في 16 يونيه 1986.

الدورة الاولي من صالون فن الخزف قصر الفنون دكتور خالد سرور قطاع الفنون التشكيلية دكتور زينب سالم ٧٠ فنان ١٨٠ عمل

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وائل لطفي

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