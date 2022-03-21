إصابة مسنة إثر حريق شقتها في ميدان الثقافة بسوهاج

تباشر جهات التحقيق في سوهاج التحقيق في إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 82 عامًا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة إثر نشوب حريق بشقة تقطنها بالطابق الثالث بميدان الثقافة دائرة قسم ثان سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث دائرة القسم ووجود مصابة.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق بشقة بعقار كائن بميدان الثقافة دائرة قسم ثان سوهاج، وتبيَّن نشوب الحريق شقة بالطابق الثالث تقطنها المدعوة (س ف ع ) - 82 عامًا - ربة منزل وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده نتج عن ذلك إصابة المذكورة بحروق من الدرجات الثلاثة متفرقة بالجسم وتم نقلها لمستشفي سوهاج العام.

وبسؤال زوج حفيدتها المدعو (ش هـ ن) - 34 سنة - طبيب ويقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم، تم تحرير محضرًا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.