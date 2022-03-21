لماذا يجب التحدث مع الأطفال حول الحرب في أوكرانيا؟

تضمنت الأشهر الأولى من 2022 العديد من الأحداث العالمية المحزنة من وباء فيروس كورونا المستمر إلى الاحتجاجات ضد تفويضات اللقاح وقيود (كوفيد -19) إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، كان هناك الكثير مما يثقل كاهل قلوب وعقول الأفراد والعائلات في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت والدًا أو جدًا أو مدرسًا أو مربيًا، يمكنك أن تسأل نفسك: هل يجب أن أتحدث مع الأطفال حول هذه الأحداث العالمية؟، في هذه الأوقات قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنا سنناقش هذه القضايا مع أطفالنا أم لا وإذا فعلنا ذلك، فكيف يجب أن نفعل ذلك؟

بينما يتجول العالم في التحديات والأزمات، نحتاج إلى مخطط لكيفية إجراء مناقشات مفتوحة وصادقة مع أطفالنا حتى يتمكنوا من النمو كمواطنين عالميين واعين.

3 أسباب للتحدث مع الأطفال عن الحرب في أوكرانيا:

لمساعدة الأطفال على معالجة المشاعر الصعبة التي قد تنشأ، فعلى الرغم من أنها قد تبدو فكرة جيدة لتجنب مناقشة متعمقة لإحباط القلق، إلا أن الأدلة تشير إلى أن إجراء مناقشة داعمة حول حدث مرهق يمكن أن يقلل في الواقع من الضيق، توفر لك هذه المحادثات فرصة لمساعدة طفلك على فهم ما قد يشعر به ولتوفير الطمأنينة.

لمكافحة المعلومات الخاطئة، في هذا العصر من الوصول إلى الأخبار ووسائل الإعلام في كل مكان، من المحتمل أن يكون الأطفال والمراهقون قد تعرضوا بالفعل لنوع من المعلومات الصور أو مقاطع الفيديو أو الأخبار حول غزو أوكرانيا.

لسوء الحظ كانت هناك موجة من المعلومات المضللة التي تمت مشاركتها على تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي يستخدمها الشباب بشكل روتيني، مثل TikTok و Snapchat، هذا يجعل من الضروري للآباء والمعلمين إبقاء الأطفال على اطلاع بغزو أوكرانيا بناءً على معلومات موثوقة من مصادر موثوقة، وتوفير الفرص للأطفال لطرح الأسئلة.

لتشجيع وجهات النظر الرحيمة تجاه الآخرين، يمكن للحديث مع الأطفال عن الحرب في أوكرانيا أن يمثل نموذجًا لوجهة نظر رحيمة تجاه إخوانهم من البشر، بغض النظر عن المسافة أو الظروف.

يعد أخذ الوقت للتحدث مع الأطفال حول الأحداث العالمية فرصة للانخراط في تبني منظور والتأكيد على أهمية فهم عواطف وسياقات الآخرين بطريقة مناسبة من الناحية التنموية .

طرح سؤال على أحد المراهقين مثل "ماذا يمكن أن يشعر به شخص آخر في هذا الموقف الآن؟" يمكن أن تدعم نمو نظرة تعاطفية لحياة الآخرين.