من المفرش للبطانية.. العناصر الأساسية لغرفة نوم الضيوف

تختلف غرفة نوم الضيوف عن باقي غرف نومك، كما أن ديكورها وتوافر العناصر سيجعلها تبدو أكثر ترحيباً، المكونان الرئيسيان لغرفة نوم الضيف المثالية هما الراحة والملاءمة لضمان هذين الأمرين، هناك بعض أساسيات غرفة نوم الضيوف التي يجب أن تكون في قائمة المراجعة الخاصة بك وفقًا لموقع “zameen”.

بطانيات

تعني الضيافة توقع كل احتياجات ضيفك وأن تكون متاحًا إذا تطلب أي شيء آخر. على الرغم من أنك ستوفر لحافًا أو بطانية أثناء الليل، إلا أن إعطاء مبلغ إضافي يكون دائمًا أفضل في حالة البرودة الزائدة أو تعرضهم لحادث انسكاب سائل ولم يكونوا مرتاحين لطلب قطع غيار.

بياضات جديدة

دائمًا ما يكون لملاءة السرير الأنيقة والنظيفة والجديدة بشكل مثالي تأثير جيد على الضيف وينطبق الشيء نفسه على المناشف الجديدة، وإذا كنت تريد أن تكون مضيافًا أكثر، يمكنك الحصول على مجموعات المناشف هذه ذات أحجام مختلفة من المناشف لاستخدامات مختلفة هذا يترك انطباعًا جيدًا لدى الضيف بأنه قد تم الاعتناء به جيدًا ويشعر وكأنه في منزله.

خزانة ملابس

في حالة إقامة ضيوفك لأكثر من يوم واحد، سيحتاجون إلى مساحة لتخزين ملابسهم، مرة أخرى، فإن الخزانة ضرورية في غرفة نوم الضيوف إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكنك أيضًا تثبيت خطافات في الحمام حيث يمكن للضيوف تعليق ملابسهم دون إحداث فوضى في الغرفة.

سلة مهملات

تعتبر سلة المهملات، المصنفة على أنها قمامة، واحدة من أهم ضروريات غرفة نوم الضيوف، إذا كنت تريد التأكد من أن غرفتك تظل نظيفة كما كانت في وقت دخول الضيف إليها ، فإن سلة المهملات ضرورية للغاية، ومن المهم بشكل خاص إذا كان لدى ضيوفك أطفال.

ساعة حائط

هذا شيء أصبح قديمًا ولكنه ضروري لغرفة نوم الضيوف، ولا يقتصر الأمر على تزيين الحائط بشكل مثالي فحسب، بل إنه مفيد أيضًا إذا كنت مهتمًا بضيوفك، وعلى الرغم من أننا لم نعد نشعر بالحاجة إلى رؤية ساعة حائط بعد الآن، بفضل الهواتف الذكية ، فإن وجودها في الغرفة يجعل ضيفك أقل اعتمادًا على هواتفهم.

معطر جو

الرائحة من أول الأشياء التي يلاحظها أي شخص في المنزل، وأنت تريد أن يتم الترحيب بضيوفك بشكل صحيح وتأكد من أن إقامتهم مريحة من جميع الجوانب والتي تشمل رفاهيتهم الشمية، ويجب أن تكون الغرفة التي تخطط لمنحهم خالية من جميع أنواع الروائح.

مرآة

لا يعزز تركيب مرآة فاخرة مظهر غرفة الضيوف فحسب، بل يساعد الضيوف أيضًا على الاستعداد، بعد كل شيء، لا أحد يستطيع التأكد مما إذا كانوا يبدون حسن المظهر في مناسبة ما دون التحديق في انعكاساتهم، إذا كنت تعاني من نقص المساحة ولا يمكنك وضع مرآة محمولة بطول كامل.