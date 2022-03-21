أنغام تحتفل بعيد الأم مع جمهورها على المسرح الكبير بالأوبرا.. اليوم

تحيي النجمة الكبيرة أنغام، اليوم الإثنين، حفلا غنائيا ضخما، بمصاحبة فرقتها الموسيقية وقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، حيث تحتفل أنغام خلال الحفل مع جمهورها بمناسبة عيد الأم، وتشدو بأغنية «ودونى عند أمي»، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادي، وهندسة صوت خالد سند.

برنامج حفل أنغام بالأوبرا

واتفقت أنغام، مع المايسترو العالمي هاني فرحات، على تقديم برنامج مميز يضم نخبة مختارة من أجمل أعمالها، بجانب عدد من أغاني التراث منها: نفضل نرقص، حالة خاصة جدًا، أساميك الكتيرة، ياريتك فاهمني، سيدي وصالك، عرفها بيا، مهزومة، ولا دبلت، عمري معاك، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، بتوصفنى، حبايبنا، اتجاه واحد، بعتلي نظرة، وقلبك أجمل مكان.

وأجرت «أنغام»، الأيام الماضية عدة بروفات، استعدادا للحفل برفقة المايسترو العالمي هاني فرحات، والأوركسترا الذى يتخطى 100 شخص من أمهر العازفين في مصر والوطن العربي، كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب.

عودة أنغام لجمهورها الأوبرالى بعد غياب عامين

ويسجل الحفل مقابلة «أنغام» لجمهورها الأوبرالي بعد غياب دام لمدة عامين، خاصة أن آخر حفل أحيته أنغام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية كان ضمن احتفالات عيد الحب عام 2020.

يقام الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع؛ بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

أنغام تشارك فى دراما رمضان 2022

على صعيد آخر، تشارك النجمة أنغام، فى السباق الدرامي الرمضانى المقبل، حيث تتغنى بتتر مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم.

الأغنية تحمل اسم «أنا مش ضعيفة» وهى من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان أحمد جمال العدل؛ وتقول كلمات الأغنية: «أنا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح.. ومش قابلة أكون كومبارس على المسرح، مهما البخت باخ أو مال يكون زعلي ولا الزلزال على الكدبة، وعلى التزييف أنا مش ضعيفة وقادرة زى ما انجرح اجرح».

مسلسل «فاتن أمل حربى» تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبدالغنى، جيلان علاء، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين.وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن النجمة أنغام، شاركت مؤخرا فى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» برفقة النجمة هند صبرى، والمخرج الكبير يسرى نصر الله.