6 ملايين طفل يواجهون خطرا جسيما فى أوكرانيا

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية اليوم الإثنين إن الهجمات على المستشفيات والمدارس في أوكرانيا يضع حوالي 6 ملايين طفل في خطر جسيم.



واضطر حوالي 20 % من الأطفال إلى الفرار من وطنهم هربا من الحرب، في حين أن الأطفال الذين بقوا في منطقة الحرب لا يحصلون على الطعام والماء النظيف والمساعدات الطبية فيما لا يزالون في خوف مستمر على حياتهم.



في الوقت ذاته، تضررت أو دمرت 489 مدرسة و 43 مستشفى حتى الآن، بحسب المنظمة.

وقال بيت والش، مدير المنظمة في أوكرانيا:"يجب أن تكون المدارس مكانا آمنا للأطفال، وليس مكانا للخوف أو التعرض للإصابة أو الموت".



ووفقا للأمم المتحدة فإن ما لا يقل عن 59 طفلا قتلوا، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون مكونا من ثلاثة أرقام.



وقال والش: "مبادئ الحرب واضحة جدا، الأطفال ليسوا هدفا، ولا المستشفيات أو المدارس. علينا حماية أطفال أوكرانيا بأي ثمن. كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يفقدوا حياتهم قبل أن تنتهي هذه الحرب؟".

وفي و قت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إن تخلي أوكرانيا عن مدينة ماريوبول وإلقاء السلاح أمر غير وارد.



ونقلت بوابة أوكرانسكا برافدا الإخبارية عن فيريشتشوك قولها " أي استسلام أو إلقاء سلاح غير وارد". وأضافت: "لقد ابلغنا الجانب الروسي بذلك بالفعل".



وطالبت روسيا القوات الأوكرانية يوم الأحد بإلقاء أسلحتها في تلك المدينة الساحلية الشرقية المحاصرة.

وكانت دعت روسيا القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول وتسليهما.



وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف إنه سيتم السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، يوم الإثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت موسكو.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".