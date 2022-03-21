الحرب الروسية الأوكرانية.. زيلينسكى يدعو إلى محادثات مباشرة مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي لشبكة CNN: "أنا مستعد لإجراء مفاوضات معه". "كنت جاهزًا خلال العامين الماضيين. وأعتقد أنه بدون مفاوضات ، لا يمكننا إنهاء هذه الحرب ".

وشدد الرئيس الأوكراني، على أن بلاده لا يمكنها المساومة على وحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن هناك تنازلات لا يمكن لبلاده تقديمها في المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحول شروط روسيا لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، والمتعلقة باعتراف أوكرانيا بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا واستقلال الجمهوريتين بمنطقة دونباس وضمان عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، قال زيلينسكي "أي تسويات تتعلق بوحدة أراضينا وسيادتنا وبالشعب الأوكراني قد تم التحدث بشأنها.. وروسيا لا يمكنها التودد إلى مواطني أي دولة أخرى بالقوة، لإجبار أى رئيس دولة أخرى على الاعتراف بأي شئ من خلال استخدام القوة".

وأضاف: "لو كنا عضوا في الناتو، ما كانت الحرب قد بدأت.. أود الحصول على ضمانات أمنية لبلادي ولشعبي"، معربًا عن امتنانه للمساعدة التي قدمها الحلف منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي سياق متصل، قالت السلطات في ماريوبول إن القوات الروسية قصفت مدرسة للفنون لجأ إليها حوالي 400 شخص.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن مسؤولين محليين قالوا إن المبنى دمر وأن الناس قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

كما أكد مجلس مدينة ماريوبول إن القوات الروسية رحلت قسراً آلاف السكان الأسبوع الماضي ، بعد أن تحدثت روسيا عن وصول "لاجئين" من الميناء.

وقال المجلس في بيان على قناته على Telegram في ساعة متأخرة من مساء السبت ، "خلال الأسبوع الماضي ، تم ترحيل عدة آلاف من سكان ماريوبول إلى الأراضي الروسية".

و"أخذ المحتلون بشكل غير قانوني الناس من حي ليفوبيريزني ومن الملجأ في مبنى النادي الرياضي ، حيث كان يختبئ أكثر من ألف شخص (معظمهم من النساء والأطفال) من القصف المستمر".