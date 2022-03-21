الرئيس السيسى: زيادة إنتاجية القمح إلى مليون فدان خلال عامين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك زيادة إنتاجية فى محصول القمح بمعدل مليون فدان خلال عامين من خلال مشروعات التوسع التى يتم تنفيذها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى": أن الدولة تعمل على محاولة تقليل الاعتماد على الخارج، متابعا: “الصوامع بتحافظ على حوالى من 15 إلى 20 % من القمح وكثير من الناس كانت بتقول ليه يعنى إنتوا بتصرفوا كتير على الحاجات دى”.

واستكمل الرئيس: “نحرص على أن يكون الاحتياطى كافيا لمدة 3 أو 4 أشهر علشان لو أخدنا اى إجراء نعمله خلال هذه الأشهر الحمد لله ما عندناش أى نقص فى السلع، والموضوعات دى هييجى علينا وقت نتكلم فيها بشكل أكبر".