الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

أسعار رغيف الخبز
أسعار رغيف الخبز الحر والفينو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو.

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخبز البلدي المميز 72%:

رغيف 45 جرامًا: 50 قرشا
رغيف 65 جرامًا: 75 قرشا
رغيف 90 جرامًا: جنيه واحد
كيلو خبز معبأ: 11.5 جنيه

أسعار الفينو:

رغيف 40 جرامًا: 50 قرشا
رغيف 60 جرامًا: 75 قرشا
رغيف 80 جرامًا: جنيه واحد

العقوبات:

كما تضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتستند هذه العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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