رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو.
وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الخبز البلدي المميز 72%:
رغيف 45 جرامًا: 50 قرشا
رغيف 65 جرامًا: 75 قرشا
رغيف 90 جرامًا: جنيه واحد
كيلو خبز معبأ: 11.5 جنيه
أسعار الفينو:
رغيف 40 جرامًا: 50 قرشا
رغيف 60 جرامًا: 75 قرشا
رغيف 80 جرامًا: جنيه واحد
العقوبات:
كما تضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتستند هذه العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.