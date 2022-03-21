رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو.

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخبز البلدي المميز 72%:

رغيف 45 جرامًا: 50 قرشا

رغيف 65 جرامًا: 75 قرشا

رغيف 90 جرامًا: جنيه واحد

كيلو خبز معبأ: 11.5 جنيه

أسعار الفينو:

رغيف 40 جرامًا: 50 قرشا

رغيف 60 جرامًا: 75 قرشا

رغيف 80 جرامًا: جنيه واحد

العقوبات:

كما تضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتستند هذه العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.