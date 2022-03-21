العراق والأردن يستحوذان على جوائز الدورة السادسة لمهرجان مسرح الجنوب بالأقصر

استحوذ العرضان المسرحيان "جندر مات" من العراق، و"قطار الباقورة" من الأردن على عدد كبير من جوائز الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذي اختتمت فعالياته مساء الأحد بمحافظة الأقصر.



وحصل العرض المسرحي العراقي "جندر مات" لفرقة جماعة شابلن للفنون، على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز ثالث، كما حصل مخرجه الدكتور أنس راهي على جائزة أفضل إخراج، وحصل كلا من نور الدين مازن على أفضل تمثيل مركز ثالث، وأحمد كريم أفضل تمثيل مركز ثان عن دورهما في العرض.



بينما حصل العرض المسرحي الأردني "قطار الباقورة" لفرقة طقوس المسرحية، على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز ثان، وحصل مخرجه إياد الريموني على جائزة أفضل إخراج مركز ثان، كما حصل العرض على أفضل نص مسرحي وأفضل سينوغرافيا مركز ثان، وحصل بطل العرض مثنى الزبيدي على جائزة أفضل ممثل أول عن العرض.



"قطار الباقورة" تدور أحداثه حول قصة زوجين شابين سافرا على متن قطار الباقورة لقضاء شهر العسل ولكن القطار يتعرض لحادث حيث اندلع حريق قضى على كل من بالقطار، ولكن بقت قصة حبهما تتناقلها الأجيال حتى أصبحت تروى بأكثر من طريقة.



العرض بطولة عمر أبو غزالة، مثنى الزبيدي، ماريا خوري، شفاء الجراح، ميس الزعبي، إضاءة مكرم الكفاوين، دراما تورج المعتمد المناصير، موسيقى عبد الرزاق مطرية،إخراج إياد الريموني.



وأقيمت الدورة السادسة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، بمحافظة الأقصر في الفترة من 15 مارس إلى 20 مارس الجاري برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، قد اختتمت مساء اليوم.



وأعلنت لجنة التحكيم عن فوز العرض المسرحي الإسباني "مهرجون" لفرقة مسرح انتزوكي بجائزة أفضل عرض مسرحي وحصل مخرج العرض توني كاسلا على جائزة أفضل إخراج.