الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرصه الدائم على السماع للمواطنين

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه الدائم على السماع للمواطنين.

وقال الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، إنه لا يستطيع أن يغفل أو يتجاوز عن أي شيء يأتي أمامه، وتابع: "هتحاسب قدام ربنا لو شوفت و سكت".

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يدرك جميع المصريين والمسؤولين أن ما يخفف عن أحد سيخفف الله عنه.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السيدة المصرية دائمًا ما تكون نموذجًا محترمًا.

واستجاب الرئيس السيسي إلى مطالب السيدة "محروسة" على الهواء، قائلًا: "مش ممكن الست محروسة أو أختي أو بنتي تقول كدا، وأنا يشرفني أني أكلمها وأنا يشرفني أني أكلمك يا بنتي".

وكانت القناة قد عرضت تقريرًا يفيد بأن السيدة "محروسة"، تعاني من شلل حركة، وتقوم بالعمل على "تروسكل" لكي توفر مصدر دخل لأسرتها التي تتكون من زوج يعاني من مجموعة من الأمراض وأولادها.

واستجاب أيضًا  الرئيس السيسي لطلب إحدى المواطنات، وتدعى السيدة "جيهان"، والتي كانت ترغب في الحديث مع الرئيس السيسي، حيث قام الرئيس على الفور بإجراء مكالمة معها.

وقال الرئيس السيسي : "أشكرك على تربية أولادك وقيامك بتزويجهم.. أجرك كبير عند ربنا".

وكانت القناة قد عرضت تقريرًا عن حالة السيدة "جيهان"، والتي أعربت عن رغبتها في أن تقوم الدولة برعايتها وفتح مشروع لها، بعد أن أصبحت غير قادرة على العمل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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