السيسى يطمئن المواطنين: «إحنا بخير والأمور ماشية كويس»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على طمأنة الشعب المصرى بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى.

قال الرئيس السيسى، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة سى بى سى، «النهاردة بنتكلم في أسعار قمح ووقود وأزمات كبيرة، والعالم متصل ببعضه وتأثيرات هذه الأمور بتكون على الكل، ولسه خارجين من كورونا، ولكن ربنا أراد أنه يكون فيه أزمة ثانية، وربنا يعديها على خير».

وأضاف الرئيس السيسى، قائلا، «اللى عاوز أقوله للناس إحنا بخير، والأمور ماشية كويس، وعندنا الأساسيات المطلوبة متوفرة، ومتوفرة كويس، وبعدد شهور مناسب، وهذا ما حرصت عليه».