الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى يطمئن المواطنين: «إحنا بخير والأمور ماشية كويس»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على طمأنة الشعب المصرى بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى.   

قال الرئيس السيسى، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة سى بى سى، «النهاردة بنتكلم في أسعار قمح ووقود وأزمات كبيرة، والعالم متصل ببعضه وتأثيرات هذه الأمور بتكون على الكل، ولسه خارجين من كورونا، ولكن ربنا أراد أنه يكون فيه أزمة ثانية، وربنا يعديها على خير».

وأضاف الرئيس السيسى، قائلا، «اللى عاوز أقوله للناس إحنا بخير، والأمور ماشية كويس، وعندنا الأساسيات المطلوبة متوفرة، ومتوفرة كويس، وبعدد شهور مناسب، وهذا ما حرصت عليه».

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن المواطنين: «إحنا بخير والأمور ماشية كويس»

الرئيس السيسي لـ«السيدة جيهان منصور»: «ماتشيليش هم»

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

بريطانيا: القوات الروسية ما زالت تحاول تطويق مدينة ميكولايف الأوكرانية

وكالة الطاقة الذرية: نصف موظفى «تشيرنوبيل النووية» فى أوكرانيا عادوا لديارهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة