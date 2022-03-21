الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الطاقة الذرية: نصف موظفى «تشيرنوبيل النووية» فى أوكرانيا عادوا لديارهم

تشيرنوبيل النووية
تشيرنوبيل النووية

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أن ما يقرب من نصف موظفي محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا قد تمكنوا من العودة إلى ديارهم.


ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن الوكالة الدولية قولها إن: "الذين تمكنوا من مغادرة المحطة النووية كانوا يعملون منذ ما يقرب من 4 أسابيع".


وعبّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن ترحيبه بهذه التطورات قائلاً "إنهم يستحقون كامل احترامنا وإعجابنا لعملهم في هذه الظروف الصعبة للغاية".


يُشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد بدأت في 24 فبراير، وسيطر الجيش الروسي على محطة "تشيرنوبل" في الأيام الأولى للعملية .

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وائل لطفي

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