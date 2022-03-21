الرئيس السيسي لـ«السيدة جيهان منصور»: «ماتشيليش هم»

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطالب السيدة جيهان منصور التي تعمل في ورشة تصليح كاوتش السيارات لرعاية أسرتها بعد دقائق من مناشدتها له، حيث أعلنت أنها تتمنى الحديث مع الرئيس السيسي، وذلك خلال لقائها مع برنامج “من مصر” عبر قناة “سي بي سي” مع الإعلامي عمرو خليل.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أمنية السيدة جيهان منصور، وأجرى مداخلة هاتفية معها في برنامج “من مصر”، مؤكدا أن جميع طلباتها سوف يتم الاستجابة إليها.

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى السيدة جيهان منصور، قائلا: “بشكرك على كل شئ عملتيه وتربية أولادك على العمل الحلال.. أجرك كبير قوي على ربنا علشان كدا ربنا بيستجيب ليكي.. وليا الشرف أني أكلمك".



