«القومى للطفولة» يجتمع بهيئة إنقاذ الطفولة لحماية ورعاية الأطفال

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعاً برئاسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان ، لبحث ومناقشة سبل التعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفولة لتنفيذ برامج لتنمية الأطفال والتركيز على حماية الأطفال المعرضين للخطر، بحضور تامر كيرلس مدير هيئة إنقاذ الطفولة، وهبة العزازي المستشار الفنى بهيئة إنقاذ الطفولة، ونورهان عبدالعزيز مدير المناصرة والتأييد بالهيئة، ومديرو الإدارات والبرامج بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكد الدكتور طارق توفيق على ضرورة تفعيل البرامج التنموية في مجالات حماية الأطفال من خلال التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومشاركة الأطفال على المستوى المحلى والقومى خاصة في كل القضايا المتعلقة بحقوقهم ، مشيراً إلى أن المجلس ينفذ العديد من البرامج التى تغطى كافة المجالات التنموية والحقوقية المتعلقة بالطفل ومنها: برنامج تمكين الفتيات "دوي" ، ومنتدى الطفل المصري، والحد من عمالة الأطفال، وتمكين المراهقين، والحد من الهجرة غير الشرعية، ومساندة أسر الأطفال ذوي الهمم، ومناهضة ختان الإناث، ومناهضة زواج الأطفال وغيرها من البرامج من أجل بيئة أكثر أمانا للأطفال.

من جانبه أعرب تامر كيرلس مدير هيئة إنقاذ الطفولة عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لأن المجلس شريك رئيسي للمنظمة وهو الجهة المحورية لحماية حقوق الطفل في مصر، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد امتداداً لشراكة مثمرة من التعاون المستمر الذي دام لسنوات عديدة مع المجلس لدعم الخطط القومية لحماية ورعاية الطفل، وأضاف أن هيئة إنقاذ الطفولة تعتمد على خبراتها المحلية والدولية في الإسهام في وضع نظم الحماية الوطنية في مجال الطفولة للوصول إلى مصلحة الطفل.

وأكد مدير هيئة إنقاذ الطفولة أن خط نجدة الطفل 16000 من الآليات الهامة بالنسبة للهيئة وأعرب عن استعداده للتعاون لاستكمال تطوير الأداء بالخط والاستفادة من خط النجدة الدولي لتطوير وتسهيل كتابة التقارير لضمان وصول الخدمة سريعاً للطفل المعرض للخطر ، بالإضافة إلى المساهمة في وضع أسس الحماية خاصة فيما يخص لجان الحماية باعتبارها الآلية الوطنية للتعامل مع قضايا الأطفال.

وأكدت نورهان عبد العزيز مدير المناصرة والتأييد بهيئة إنقاذ الطفولة ضرورة تدريب الإعلاميين وطلاب كليات الإعلام بأقسام الصحافة والإذاعة والتليفزيون على كيفية تناول قضايا الطفولة من منظور حقوقي وإنشاء شبكة من الإعلاميين لدعم لحقوق الطفل ، والتعاون من أجل التدريب على استخدام الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال غير المصحوبين بأسرهم وملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، الذي أعده المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وتطوير مراكز الأطفال المعثور عليهم من خلال بناء قدرات العاملين المتعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر والأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية ، ووضع نظام للإشراف والمتابعة وحماية الأطفال لدى الأسر البديلة.

وأضافت هبه العزازي المستشار الفنى لحماية الطفل بهيئة إنقاذ الطفولة ضرورة العمل على قضية "تغيير المناخ " ومشاركة الأطفال من خلال محوريين أساسيين الأول حول التوعية بأضرار التغيير المناخي وآثارها السلبية على المجتمع، والمحور الثاني يتعلق بكيفية التكيف مع هذه التغيرات والحماية من أضرارها، وكذلك التعاون لرفع الكفاءات في برنامج التربية الإيجابية الذي ينفذه المجلس بالإضافة إلى تمكين الفتيات والمراهقين وغيرها من البرامج ، ووضع خطة للتوسع فى الخدمات المجتمعية للأطفال والمراهقين.