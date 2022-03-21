إصابات كورونا العالمية تتجاوز 467.94 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 467.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و460038.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 974652 - 79791060

الهند 516479 - 43007841

البرازيل 657102 - 29617266

فرنسا 140903 - 23876263

المملكة المتحدة 163511 - 20093762

ألمانيا 126861 - 18582655

روسيا 747924 - 17551657

تركيا 97002 - 14640843

إيطاليا 157692 - 13800179

إسبانيا 101703 - 11324637

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25127 - 2315791

44 ‬‬‬‬- الأردن 13959 - 1680179

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.