سيناتور أمريكى: مستعدون لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أكد ميتشيل ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، استعداد المشرعين الأمريكيين لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا "إذا استدعت الضرورة".

وقال السيناتور في تصريحات لقناة CBS التلفزيونية الأمريكية : "إذا كانوا يحتاجون المزيد، فعلينا أن نعطيهم المزيد.

واضاف أن هناك أسلوب لإقامة منطقة حظر للطيران بواسطة أنظمة أرضية للدفاع الجوي، ستتيح لهم (الأوكرانيين) فرصة للسيطرة على المجال الجوي أثناء القتال لإسقاط طائرات ووسائل أخرى مستخدمة للسيطرة على الأجواء، دون أن تقوم الولايات المتحدة بفرض منطقة حظر الطيران التي سيكون طيارونا هم المسؤولون عنها".

وأضاف: "أعتقد أن مثل هذه الأسلحة متوفرة".