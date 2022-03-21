الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور أمريكى: مستعدون لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ميتشيل ماكونيل
ميتشيل ماكونيل

أكد ميتشيل ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، استعداد المشرعين الأمريكيين لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا "إذا استدعت الضرورة".

 

وقال السيناتور في تصريحات لقناة CBS التلفزيونية الأمريكية : "إذا كانوا يحتاجون المزيد، فعلينا أن نعطيهم المزيد. 

 

واضاف أن هناك أسلوب لإقامة منطقة حظر للطيران بواسطة أنظمة أرضية للدفاع الجوي، ستتيح لهم (الأوكرانيين) فرصة للسيطرة على المجال الجوي أثناء القتال لإسقاط طائرات ووسائل أخرى مستخدمة للسيطرة على الأجواء، دون أن تقوم الولايات المتحدة بفرض منطقة حظر الطيران التي سيكون طيارونا هم المسؤولون عنها".

 

وأضاف: "أعتقد أن مثل هذه الأسلحة متوفرة".

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وائل لطفي

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