مسلسلات رمضان 2022.. مى كساب تروّج لـ«العصمة فى إيدى»

شاركت الفنانة مي كساب، عبر خاصية الـ"ستوري" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، مقطع فيديو قصير من كواليس مسلسلها الإذاعي الرمضاني "العصمة في إيدي".

رمضان 2022

مسلسل أحلام سعيدة



يجدر الإشارة إلى أن الفنانة مي كساب، ضمن أبطال مسلسل "أحلام سعيدة" والذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2022 المقبل.



يذكر أن البرومو الرسمي أبرز للعمل الذي مدته دقيقة ونصف، بطلات العمل حيث تظهر يسرا بدور سيدة من طبقة عالية وتعاني من الأرق بسبب حلم الكوابيس، إضافة إلى شخصية مي كساب صديقتها المتزوجة من نور محمود ضمن الاحداث، والخادمة التي تعمل لديها وتجسدها شيماء سيف، اما غادة عادل تجسد دور صديقتها المقربة.

واتسم برومو مسلسل أحلام سعيدة بالكوميديا، حيث ظهرت الفنانة يسرا لأول مرة بدور سيدة أستقراطية ذات حس كوميدى.



وتظهر يسرا ضمن أحداث العمل ضمن أحداث العمل فى مدرسة إنترناشيونال خلال أحداث مسلسل "أحلام سعيدة"، وتظهر فى دور مدرسة وتعانى بعض الأزمات فى حياتها، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى، التى تدور أحداثه حول 3 صديقات ويتعرضن لمواقف طوال حلقات المسلسل، وكل واحدة لها شخصية مختلفة عن الأخرى.

وأعلنت قناة أون عن عرض العمل عبر شاشتها بشكل حصرى خلال شهر رمضان المقبل وذلك بجانب منصة watch it الرقمية، حيث طرحت القناة البوستر الدعائى للعمل والذى تتصدره بطلة العمل يسرا ومعها غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف.

ويشارك في بطولته بجانب يسرا كل من غادة عادل، ومي كساب، ونبيل نور الدين ونور محمود وشيماء سيف وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.