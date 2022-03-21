مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمى لـ«فى بيتنا روبوت 2»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل «فى بيتنا روبوت 2» الذى يقوم ببطولته كل من النجوم عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام جمال، وليلى أحمد زاهر؛ البوستر الرسمي للعمل تمهيدًا لانطلاق أولى حلقاته خلال أيام، مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وجمع البوستر أبطال العمل الذى يضم نخبة كبيرة من الفنانين منهم دنيا سامي، ودنيا ماهر، ومي دياب، وطه دسوقى، ونيللى محمود، وشروق أيمن.

وبمجرد طرح البوستر، سرعان ما تصدر اسم مسلسل «فى بيتنا روبوت 2»، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن العمل ينتظره شريحة كبيرة من الجمهور، الذين ينتظرون حلقات الجزء الجديد، بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول حين عرضه.

بوستر فى بيتنا روبوت 2

جمهور عمرو وهبة فى انتظار «لذيذ»

من جانبه، حرص مؤلف وبطل العمل النجم عمرو وهبة، على مشاركه متابعيه وجمهوره البوستر الرسمي، وبمجرد أن نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سرعان ما انهالت التعليقات من محبيه متمنين له دوام التوفيق والنجاح؛ مؤكدين انتظارهم لمشاهدة تطور شخصية «لذيذ» الروبوت الذى يجسده وهبة فى الأحداث، وكذلك شخصية «زومبا» التى تجسدها النجمة شيماء سيف.

وكان قد أكد «وهبة» في تصريحات لـ«الدستور»، أن المسلسل يحتوى على 30 حلقة، وليس 15 حلقة كما تم النشر على بعض المواقع الإلكترونية، وبين رواد السوشيال ميديا، معربًا عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على البرومو الدعائى، الذى تم طرحه مؤخرًا، وأضاف: «أعد الجمهور بالعديد من المفاجآت بالأحداث، منذ انطلاق الحلقات مع بداية الشهر الكريم».

ومن جانبه طرح المنتج والنجم هشام جمال، بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: «البوستر الرسمي لمسلسل "في بيتنا روبوت ٢" على قناة Alhayah TV و WATCH IT في رمضان ان شاء الله 🤲🏻😍».

مواعيد وقنوات عرض «فى بيتنا روبوت 2»

ومن المقرر أن تعلن شبكة قنوات الحياة، عن مواعيد «ساعات» عرض المسلسل بشكل محدد بجانب سلسلة المسلسلات التي تعرض عبر شاشتها، خلال الأيام القليلة القادمة، كما يتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

وأوشك صناع المسلسل، بقيادة المخرج أسامة عرابي، على الانتهاء من تصوير أحداث العمل، إذ بدأ فى تصوير الأحداث نهاية ديسمبر الماضي، وتطبق الجهة المنتجة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لمنع إصابة طاقم العمل خلال التصوير.

أحداث فى بيتنا روبوت 2

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدى، حول الخيال العلمي من خلال قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية، ويشهد الجزء الثاني العديد من التطورات للشخصيات والأحداث.

أبطال «فى بيتنا روبوت 2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.