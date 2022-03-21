«دبى ويك»: توقعات بزيادة صادرت الغاز المصرى إلى أوروبا

قال موقع " دبي ويك" الناطق بالإنجليزية ومقره الإمارات العربية المتحدة، إن هناك اعتماد كبير على الغاز المصري لحل أزمة الغاز والطاقة في أوروبا؛ لاسيما بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقال الموقع: أن الغاز المصري سيخفف من مخاوف أوروبا فيما يتعلق بالغاز.

وتابع: تعهدت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني بتخفيف أزمة الطاقة في أوروبا من خلال توفير 14 تريليون قدم مكعب إضافية من الغاز للأسواق العالمية.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني: "إننا نزيد إنتاجنا من الغاز وسنصدر كل ما نجده إلى إيطاليا وجنوب أوروبا" وتايع: نستفيد من "التحالفات القائمة مع الدول المنتجة".

وتعمل ستعمل الشركة الإيطالية مع مصر ودول أخرى لتوفير مصادر بديلة للغاز لأوروبا ، فيما تخطط الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها تدريجياً على روسيا.

إيني في مصر

وقال الموقع: تكثف الشركة العمل على "برامج الغاز" في مصر والكونغو وأنجولا وإندونيسيا ونيجيريا وموزمبيق، وتتوقع إيني أن يتجاوز إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال 15 مليون طن سنويًا.

كجزء من مناقصة الحكومة لعام 2021، أصبحت امتيازات التنقيب عن الغاز لشركة إيني نشطة بشكل خاص في مصر مؤخرًا ، وخصصت المجموعة الإيطالية ما لا يقل عن مليار دولار لإنتاج النفط في خليج السويس ودلتا النيل.

وزادت أهمية صادرات الغاز المصري في الأشهر الأخيرة وسط أزمة طاقة لم تواجهها أوروبا لينما باتت مصر من الدول التي تساعد أوروبا في تقليص اعتماد روسيا على الغاز.

وأشار وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات صحفية، إلى إمكانية تصدير الغاز الطبيعي المسال بدرجة عالية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في كافة القطاعات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

صادرات مصر من الغاز إلى أوروبا

وناقش الملا جهود مجلس غاز شرق المتوسط ​​للحصول على إمدادات الغاز للأسواق العالمية لدول مجلس غاز شرق المتوسط ​​خلال مؤتمر CERAWIC الدولي للطاقة الأخير.

وتجاوزت صادرات الغاز المصري إلى أوروبا مليوني طن متري في عام 2021 ، ارتفاعًا من 270 ألف طن في العام السابق، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، نقلاً عن شركة كبلر لتحليل بيانات الشحن.

وفي غضون ذلك، قال وزير البترول طارق الملا مطلع ديسمبر، إن مصر تصدر طاقتها الكاملة من الغاز الطبيعي، والتي تبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا ، من محطتين للغاز.

وأشار الملا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الصادرات بمقدار مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل المقبل بسبب التقلبات الموسمية المنتظمة مع زيادة الاستهلاك المحلي مع حلول فصل الصيف.

وأضاف الوزير أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مستقر ويبلغ حاليًا 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

وقال الملا في تصريحات منفصلة خلال منتدى غاز شرق المتوسط ​​إن الغاز المصري له دور يلعبه في حماية احتياجات أوروبا من الطاقة و تعمل وحدات التسييل الآن بكامل طاقتها حيث نسعى لزيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي. ارتفاع أسعار الغاز العالمية".

وقال نيكوس تشوس، الزميل البارز بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: إن هناك زيادة في الصادرات المصرية إلى أوروبا ومصر بحاجة إلى استثمارات وواردات مستقرة للحفاظ على الصادرات.

وعلى المدى الطويل ، يمكن لمصر زيادة صادراتها إلى أوروبا بشكل كبير من خلال خط الأنابيب المخطط لها مع اليونان.

صادرات الغاز المصري

وسجلت مصر ارتفاعات قياسية في صادرات الغاز الطبيعي المسال ، حيث تصدرت مصر في قائمة الدول العربية التي سجلت أكبر نمو في صادرات الغاز الطبيعي في الربع الثالث من عام 2021 بصادرات بنحو مليون طن. ارتفاع بنحو 900٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.