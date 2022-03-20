نشرة الحوادث المسائية.. تفاصيل ضبط متهم بدهس 3 مواطنين بالجيزة

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم، وحازت على اهتمام الكثير من القراء.

ويقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

انتشال جثة غريق بنهر النيل في الحوامدية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثة غريق بنهر النيل بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.

https://www.dostor.org/3749056

جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بحيلة جديدة، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

https://www.dostor.org/3749053

إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم فى الهرم

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم فى ظروف غامضة داخل شقة بشارع اللبينى بالهرم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

https://www.dostor.org/3749044

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين أفراد عائلتين بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية في صعيد مصر.

https://www.dostor.org/3749029

ضبط موظفتين بتهمة تزوير تراخيص بناء فى القليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، مقيمتان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (مالك أحد العقارات - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بإصدار ترخيص بناء مزور.

https://www.dostor.org/3749003

تجديد حبس متهمة بالنصب على المواطنين فى كرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس سيدة المعروفة إعلاميًا بـ«مستريحة كرداسة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

https://www.dostor.org/3748976

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تظهر خلاله إحدى السيارات المسرعة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.

https://www.dostor.org/3748842