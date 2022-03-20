الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: شديد البرودة ليلًا

طقس
طقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وأضافت أنه متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا 18 درجة مئوية والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية شمال الصعيد 22 درجة مئوية جنوب الصعيد 30 درجة مئوية، ومن المتوقع أيضا استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة  على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة  إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة وبرودة الطقس.
وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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