الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مجموعة طلعت مصطفى تنفي علاقتها بـ«لينك مزيف» يتداول على منصات التواصل الاجتماعي

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى

نفت مجموعة طلعت مصطفى، علاقتها بلينك مزيف متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهابت بعدم التفاعل مع اللينك أو الضغط عليه، إذ أن التفاعل مع اللينك قد يؤدي إلى حدوث "قرصنة" للهاتف أو الجهاز المستخدم.  

وأعلنت المجموعة - عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- عن عدم مسؤوليتها عن هذا اللينك "المزيف"، وشددت على أنها لا ترسل أي لينكات، وأن أي دعاية أو إعلانات خاصة بالشركة يتم نشرها فقط على موقعها الرسمي وعبر الصفحات الرسمية للشركة.

وحذرت مجموعة طلعت مصطفى من استغلال اسمها على منصات التواصل الاجتماعي ، وأكدت أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن هذا اللينك "المزيف" .

طلعت مصطفى لينك مزيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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