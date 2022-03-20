استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا فى العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 141 ألفا و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و958 ألفا و48 إصابة مؤكدة، كما سجلت 63 حالة وفاة جديدة فبلغت حصيلة الوفيات 41 ألفا و880 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 2241 إصابة و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و816 ألفا و39 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 64 ألفا و685 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 4735 إصابة جديدة 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و860 ألفا و 917 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5402 وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 116 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات 791 ألفًا و 404 إصابات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 9651 حالة وفاة عقب تسجيل 4 حالات وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1087 إصابة جديدة و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951 ألفا و81 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6722 وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 577 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و674 ألفا و286 شخصا. وأفادت الوزارة بأنه تم أيضا تسجيل 240 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 ألفا و263 شخصا.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 34 ألفا و846 إصابة و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 7 ملايين و511 ألفا و397 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و793 حالة وفاة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و472 إصابة و78 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و392 ألفا و978 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 44 ألفا و518 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 آلاف و859 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و15 ألفا و17 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بالفيروس إلى 1198 حالة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1383 إصابة و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و955 ألفا و280 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و687 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و81 ألفًا و472 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8506 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و155 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و950 حالة.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 9 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و281 إصابة، بينما ظل إجمالي الوفيات متوقفا عند 5647 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 5 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و 431 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفا و716 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 89 حالة عقب تسجيل حالتين على مدار أمس

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا عن حالتي وفاة، و889 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و881 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و704 آلاف و218 إصابة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 12 ألفا و462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و788 ألفا و654 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و937 وفاة، أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 3698 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 353 ألفا وحالتين. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 914 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 93 حالة وفاة، و60 ألفا و415 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 157 ألفا و785 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 13 مليون و861 ألفا و743 إصابة.

ورصدت سلطات الصحة الفرنسية 30 حالة وفاة، و81 ألفا و283 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و933 حالة، والإصابات إلى 24 مليون و137 ألفا و160 إصابة.

وأفادت السلطات الصحية في كرواتيا بوفاة 10 أشخاص وإصابة 901 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفا و435 حالة، والإصابات مليون و84 ألفا و12 إصابة.

وأبلغت السلطات الإندونيسية عن 139 حالة وفاة، و5 آلاف و922 إصابة خلال اليوم المنصرم، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 153 ألفا و738 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و962 ألفا و483 إصابة.