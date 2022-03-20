الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد 3 معارض للسلع الغذائية بالمحلة الكبرى

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، 3 معارض للسلع الغذائية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوسع في فتح منافذ جديدة تقدم سلع غذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

بدأ المحافظ بتفقد معرض أهلا رمضان والذي أقامه حي أول المحلة في شارع البحر بحوار مجلس المدينة، حيث استمع المحافظ إلى آراء المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المعرض وما يقدمه من منتجات متعددة بأسعار مخفضة.

كما تفقد محافظ الغربية معرض أهلا رمضان والذي أقامه حي ثان المحلة بمنطقة المحلج في شارع البحر، حيث أشاد المحافظ بمستوى المنتجات، انخفاض الأسعار أقل من مثيلاتها في السوق وتواجد قائمة أسعار معلنة على كل منتج.

واختتمت الجولة بتفقد معرض السلع الغذائية الدائم لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أمام حي ثان المحلة حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين الجهاز ورؤساء المدن لتوجه سيارات السلع إلى قرى مركز المحلة .

وأكد رحمي أن المحافظة جاهزة لاستقبال شهر رمضان من خلال توفير 77 منفذ منها 19 معرض مؤقت داخل جميع المراكز والمدن والأحياء بمشاركة القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وجاري إنشاء 16 آخرين خلال الأسبوع الحالي، كما تم توفير السلع بأسعار مخفضة داخل 9 معارض دائمة لوزارة الزراعة و3 معارض تابعة للقوات المسلحة، و11 تابعين لوزارة الداخلية إلى جانب 19 سيارة متحركة تجوب القرى والمدن.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة والأستاذ علاء النمر رئيس حي أول المحلة.

محافظ الغربية يتفقد معارض للسلع الغذائية بالمحلة

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وائل لطفي

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