الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد
حفل رابطة النقاد الرياضيين

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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