آخر أخبار مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والأئمة 2022، السؤال الذي تصدر مواقع البحث منذ عدة أيام، وحتى الآن لم تعلن وزارة الأوقاف عن موعد إعلان نتيجة مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال 2022.

يذكر أن التقديم للمسابقة بدأ في منتصف الشهر الماضي، في الخامس عشر من فبراير واستمر باب التقديم مفتوح لمدة أسبوع وانتهى في الثاني من شهر مارس الجاري.

آخر أخبار مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والأئمة 2022

وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والأئمة 2022، وأن هناك وساطة في التعيين والقبول في الوظيفة، وعلى الفور نشرت وزارة الأوقاف تنبيه وتحذير شديد اللهجة من أي مدعين يمكن أن يوهموا بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم في التعيين، مؤكدة أنه لا مجال لأي واسطة أو تدخل في ذلك على الإطلاق.

وأضاف أن جميع مسابقات الوزارة تسير في أعلى درجات النزاهة والشفافية، وأن الوزارة ستشارك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراء الاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك من خلال لجان علمية متخصصة في اختبارات الأئمة.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه أي شخص من المنتسبين إليها أو غيرهم وبخاصة المنتسبون إليها إذا ثبت تورط أي منهم في النصب على أي من المتقدمين لمسابقة الأوقاف أو إيهامه بالقدرة على مساعدته أو التوسط له بأي طريق من الطرق أو شكل من الأشكال، ولا سيما من يحاولون استغلال ظروف بعض البسطاء من المتقدمين لمسابقة العمال واللعب بعواطفهم وحاجتهم للعمل، فيوهمونهم بأنهم قادرين على التوسط لهم، ومشددة على جميع مديري المديريات والإدارات بالأوقاف وأجهزة التفتيش التنبه لذلك.