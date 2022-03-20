آلاف الأوكرانيين يتظاهرون وسط فيينا للتنديد بالعملية العسكرية الروسية

تظاهر آلاف الأوكرانيين في النمسا اليوم الأحد في ميدان الأبطال بوسط العاصمة فيينا؛ للتنديد العملية العسكرية الروسية على بلادهم.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف الحرب، مطالبين المجتمع الدولي بدفع محادثات السلام ووقف إطلاق النار والذي تسبب في نزوح الملايين هربًا من الحرب.

شارك في المظاهرة العديد من الجاليات المساندة للشعب الأوكراني وفي مقدمتها الجالية الجورجية مؤكدين أن بلادهم تعرضت لعدوان مماثل في عام 2008.

وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، شارك أمس في حفل موسيقى ضخم بأحد ملاعب العاصمة فيينا تحت شعار "نحن نساند أوكرانيا" والذي خصص عائده الذي تجاوز مليون يورو لصالح إغاثة الشعب الأوكراني، وشارك في الحفل حاكم فيينا ميخائيل لودفيج وبعض الوزراء وقيادات الأحزاب كما تبرعت الفرق الموسيقية بأجورها.