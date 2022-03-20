الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آلاف الأوكرانيين يتظاهرون وسط فيينا للتنديد بالعملية العسكرية الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

تظاهر آلاف الأوكرانيين في النمسا اليوم الأحد في ميدان الأبطال بوسط العاصمة فيينا؛ للتنديد العملية العسكرية الروسية على بلادهم.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف الحرب، مطالبين المجتمع الدولي بدفع محادثات السلام ووقف إطلاق النار والذي تسبب في نزوح الملايين هربًا من الحرب.

شارك في المظاهرة العديد من الجاليات المساندة للشعب الأوكراني وفي مقدمتها الجالية الجورجية مؤكدين أن بلادهم تعرضت لعدوان مماثل في عام 2008.

وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، شارك أمس في حفل موسيقى ضخم بأحد ملاعب العاصمة فيينا تحت شعار "نحن نساند أوكرانيا" والذي خصص عائده الذي تجاوز مليون يورو لصالح إغاثة الشعب الأوكراني، وشارك في الحفل حاكم فيينا ميخائيل لودفيج وبعض الوزراء وقيادات الأحزاب كما تبرعت الفرق الموسيقية بأجورها.

الأوكرانيين فيينا العاصمة فيينا العسكرية الروسية النمسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

حان الميعاد.. لماذا يجب أن يذهب محمد صلاح إلى «كامب نو»؟

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

«هغيّر اسمى».. سيدة مصر القديمة تكشف كواليس لقاء الرئيس السيسى «صور»

غياب الفنانين عن جنازة زكى فطين عبدالوهاب

عينت نجلها فى جهة مراقبة لعملها.. «التأديبية» تعاقب وكيل وزارة بالمركزى للمحاسبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة