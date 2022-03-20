مياه أسيوط: خروج محطة مياه الوليدية من الخدمة لـ24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن خروج محطة الوليدية المرشحة من الخدمة بداية من الساعة الرابعة عصر الاثنين الموافق 21 مارس، وحتى صباح الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022م لاستكمال الأعمال الخاصة بقطعيات الغرفتين تمهيدا لتركيب المواسير بين الغرفتين خارج أسوار المحطة وبدء الأطقم الفنية ومسئولي الشبكات بتحويل مسار خط طرد محطة مياه الوليدية المرشحة إلي خارج أسوار موقع الوحدة الثالثة ذات الضغوط فوق الحرجة بمحطة كهرباء الوليدية شرق أسيوط.

وأكد اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1000 مم، على أن تتم الأعمال التنفيذية لعملية تحويل مسار الخط من أعمال قطع الخط ولحام الفلنشات وتركيب محابس التحكم تمهيداً لربط المواسير في الفترة المسائية التى تقل فيها احتياجات المواطنين للمياه.

وتخطر الشركة المواطنين بمواعيد البدء فى الأعمال التنفيذية لتغيير مسار خط المياه الرئيسي لمحطة الوليدية المرشحة طبقا للإجراءات الاستباقية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالى بمنطقة شرق أسيوط وقاطني قرى بحري مركز أسيوط من توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة خروج المحطة من الخدمة تمهيداً لتغيير مسار خط الطرد الرئيسي للمحطة إلى خارج أسوار موقع الوحدة الثالثة ذات الضغوط فوق الحرجة بمحطة كهرباء الوليدية شرق أسيوط.

ويمكن التواصل مع الشركة عن طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.