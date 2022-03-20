الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء المطر فى ختام ليالي شتاء 2022

دعاء نزول المطر
دعاء نزول المطر

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن دعاء المطر خاصة بعد هطول الأمطار اليوم الأحد 20 مارس فى القاهرة والمحافظات، حيث قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مستجاب عند نزول المطر، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت الإفتاء في تدوينتها: "الدعاء مستجاب بإذن الله عند نزول المطر ادعوا ربكم ثم استغفروه".

فى ختام ليالي شتاء 2022.. تعرف على دعاء المطر 

وتشهد معظم محافظات الجمهورية الآن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة والمتوسطة في عدد من المحافظات، في ختام ليالي شتاء 2022، وبدأ البحث عن دعاء نزول المطر في ختام فصل الشتاء.

ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

أبرزها عدم القيادة بسرعة كبيرة.. نصائح للمواطنين للتعامل مع المطر الغزير

تزامنا مع هطولها بكثافة.. تعرف على أدعية المطر والرعد والبرق

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. رواه البخاري، وفي صحيح مسلم عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

 "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء المطر.. فى ختام ليالي شتاء 2022

دعاء المطر .. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

دعاء المطر شتاء 2022 الامطار الأمطار اليوم المطر دار الافتاء دار الافتاء المصرية

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