تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن دعاء المطر خاصة بعد هطول الأمطار اليوم الأحد 20 مارس فى القاهرة والمحافظات، حيث قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مستجاب عند نزول المطر، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت الإفتاء في تدوينتها: "الدعاء مستجاب بإذن الله عند نزول المطر ادعوا ربكم ثم استغفروه".

فى ختام ليالي شتاء 2022.. تعرف على دعاء المطر

وتشهد معظم محافظات الجمهورية الآن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة والمتوسطة في عدد من المحافظات، في ختام ليالي شتاء 2022، وبدأ البحث عن دعاء نزول المطر في ختام فصل الشتاء.

ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. رواه البخاري، وفي صحيح مسلم عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء المطر.. فى ختام ليالي شتاء 2022

دعاء المطر .. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".