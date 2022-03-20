مسلسلات رمضان 2022|أحمد كمال يتصدر بوستر دعائي جديد لـ«المشوار»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان، اليوم الأحد، بوستر دعائي منفرد للفنان أحمد كمال، أحد أبطال العمل المنتظر عرضه ضمن سباق الدراما الرمضاني 2022 .

وظهر “كمال” خلال البوستر مرتديًا بدله وذو وجه شاحب يظهر مدى الحالة التي سيطل خلالها في العمل الرمضاني.

وتدور قصة المسلسل في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر الذي يقع في غرام “وردة" التي تُجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويواجه محمد رمضان عدة [أزمات بسبب تورطه في عالم تجارة الآثار، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطةبقيادة ضابط يُجسد شخصيته الفنان أحمد مجدي.

يشارك في بطولة مسلسل «المشوار» عدد كبير من النجوم إلى جانب محمد رمضان منهم الفنان أحمد كمال وأحمد مجدي، وبيومى فؤاد، وبمشاركة كل من ثراء جبيل، ندى بسيوني، حنان يوسف، كارولين أنور وملك قورة، والمسلسل من تأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب، ويعرض خلال شهر رمضان على قناة dmc في رمضان.