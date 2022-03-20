الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد تحسن الأحوال الجوية ونهاية الطقس البارد

الطقس
الطقس

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن موعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الطقس، حيث قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنه ما زالت الأجواء بالبلاد تشهد موجة باردة، وتظل درجات الحرارة في انخفاض حتى نهاية الأسبوع، كما أن هناك رياح شديدة قادمة من جنوب شرق أوروبا تزيد من برودة الجو.

الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية ونهاية الطقس البارد

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور" أنه يوجد منخفض جوي وتكاثر السحب والرياح على أغلب المحافظات والتي تصل سرعتها من ٣٠ إلى ٥٠ كيلومتر في الساعة، وبدورها تحجب أشعة الشمس ما يزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات محافظة القاهرة التي تشهد تساقط خفيف الآن ويستمر لغدًا.

وأشار إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، اعتبارًا من بداية الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع، كما أن للسحب دور في سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري بنسب خفيفة، و درجات الحرارة على القاهرة وبعض المحافظات 16 و17 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الاثنين على محافظات مصر كما يلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ والصغرى ٩

السواحل الشمالية ١٧ والصغرى ١٠

جنوب سيناء ٢٤ والصغرى ١٥

شمال الصعيد ٢٢ والصغرى ٩

جنوب الصعيد ٣٠ والصغرى ١

السواحل الشمالية ١٦ والصغرى ١٠

طقس الثلاثاء على محافظات مصر وجنوب الصعيد:

شمال الصعيد ١٨ والصغرى ٨

جنوب سيناء 21 والصغرى ١٤

جنوب الصعيد 22 والصغرى ١٢

طقس الأربعاء على مصر وجنوب الصعيد

السواحل الشمالية 18 11

جنوب سيناء 23 13

شمال الصعيد 22 8

جنوب الصعيد 25 11

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدا الاثنين.. طقس شتوي شديد البرودة


كما أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بجانب تساقط الأمطار بنسب بسيطة لا تؤثر على سير الحياة اليومي.

الطقس حالة الطقس الأحوال الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة موجة باردة منخفض جوي

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