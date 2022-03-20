تحرير 291 محضرًا وضبط 2.5 طن دقيق فى حملة على أسواق كفر الشيخ

حررت حملة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، اليوم، 291 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

وتمكنت الحملات من تحرير 291 محضرًا، من بينهم 67 نقص وزن، و8 محاضر مواصفات، ومحضرين تصرف في دقيق، و74 مخالفات أخرى، وضبط 250 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة وحررت الحملة محضرين، كما حررت الحملات 138محضراً متنوعا، كما تم ضبط 2.5 طن دقيق حر بدون فواتير.