نجاح ولادة 3 توائم لسيدة في الشهر الثامن بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح ولادة ثلاثة توائم لأم في الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب، بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأشارت الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل في ثلاثة توائم في الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب.

وأضافت، أنه على الفور وبعد إدخالها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، تم دخولها إلى غرفة العمليات، وتم إجراء الولادة القيصرية لها على يد نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى حورس التخصصي، وتمت المتابعة للأم والتوائم حتى خروجهما إلى المنزل بصحة جيدة.

وتابعت، أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية للسيدة، ضم كلًا من د. ريمون مبارك شحاتة، أخصائي النساء والولادة، د. أحمد محمد عبدالرحيم، طبيب مقيم بقسم النساء والولادة، د. كمال الحسيني، أخصائي التخدير، وتحت إشراف د. حسن النادي، رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى، د. علاء فتحي، رئيس قسم التخدير، بمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى.