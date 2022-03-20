مسلسلات رمضان 2022| نضال الشافعي يكشف كواليس شخصيته في «ملف سري»

شارك الفنان نضال الشافعي، جمهوره عبر صفحته على “فيس بوك”، اليوم الأحد، مجموعة من الصور عن شخصيته التي يجسدها في مسلسل "ملف سري" والمقرر عرضه ضمن سباق الدراما الرمضانية لعام 2022.

وعلق الفنان نضال الشافعي على الصور قائلًا: "شخصية شاكر من مسلسل ملف سري رمضان 2022".

شخصية الفنان نضال الشافعي

وعلمت "الدستور" من مصادرها أن الفنان نضال الشافعي يجسد شخصية محام وهو ابن للفنانة مادلين طبر في المسلسل، وشقيق الفنان هاني سلامة، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن.

وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاقه عبر الصفحة الرسمية لمنصة “WATCH IT” الرقمية، وتخطى أكثر من 10 ملايين مشاهد، كما تصدر النجم هانى سلامة واسم المسلسل محرك البحث جوجل لمعرفة تفاصيل وموعد عرض المسلسل.

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، من إنتاج فنون مصر بالتنسيق مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

وتدور أحداث "ملف سرى" المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

وقدم هاني سلامة مسلسل "بين السما والأرض" في شهر رمضان الماضى من 15 حلقة، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.