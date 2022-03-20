الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اللوم عقوبة موظف تعدى على زميلته بألفاظ نابية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة «م.ب» مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإحدى الوزارات بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من توجيه ألفاظ نابية لإحدى زميلاته. 

وأكدت المحكمة أنه ثبت توجيه المحال لألفاظ نابية للموظفة زميلته ولدى تواجد المحال فتوجهت له وبسؤاله والاستفسار منه عن القرار المتعلق بسحب حافز التميز الخاص بها رقم 123لسنة 2020، وأصدره المذكور فوجئت بتعدي المحال عليها بألفاظ نابية تعف المحكمة عن ذكرها، وكان ذلك أمام العاملين بذات الإدارة.

وأضافت أنه لا توجد بينها وبين المحال أية خلافات سوى خلافات العمل الطبيعية، ولا تعلم سببا لقيام المحال بالتعدي عليها بهذه الالفاظ، وأنها لم ترد عليه وقامت بتقديم شكوى بالموضوع لجهات التحقيق. 

وثبت من شهادة الشهود، وبمناسبة تواجد المحال ونزوله من على السلم قامت الشاكية بالاستفسار منه عن سبب سحب قرار حافز التميز الخاص بها، فقام المحال بالتحدث معها بنبرة صوت عالية وقام بالتشويح في وجهها ووجه لها الالفاظ الواردة بشكوها، وانه لا توجد ثمة خلافات بينهما وبين المحال كما لا توجد خلافات بين الشاكية وبين المحال.

ورأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، ويكون المحال بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وتجاوز حدود اللياقة والأدب في التعامل من زملاءه بالعمل، واستخدم ألفاظا يعف عنها كل ذي خلق سليم، فأهدر بذلك كرامة وظيفته، ولم يراع حرمة الوظيفة العامة ومكان العمل، وهو ما يشكل في حقه ذنباً يستوجب مجازاته عنه تأديبياً.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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