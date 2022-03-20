مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمزلقان أبوتمادة بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات القطار بمزلقان أبو تمادة التابع لمدينة كفر الشيخ، إثر عبوره منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بندر كفر الشيخ، يفيد مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمنطقة مزلقان أبو تمادة بالقرب من عزبة الصعايدة، بمدينة كفر الشيخ.

بالانتقال إلي موقع البلاغ، تبين أنه أثناء عبور المتوفى ويدعى محمد صابر محمد أبو العزم، 35 سنة، ومقيم مركز السنطة بالغربية، ويعمل مدير فرع إحدى شركات الأغذية، من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، لشريط السكة الحديد تصادف مرور قطار «كفر الشيخ - بيلا»، صدمه القطار وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة كفر الشيخ، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.