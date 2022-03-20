الرئيس السيسي لقائد القوات البرية الأوغندية: مسار المشاكل يهدر موارد الأمم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الفريق موهوزى موسيفينى، قائد القوات البرية الأوغندية بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أن التاريخ والتجربة أثبتا أن مسار التعاون والبناء والتنمية دائمًا ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار، بخلاف مسار المشاكل والأزمات الذى يهدر موارد الأمم ويستهلك طاقتها، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التى تتمتع بها دول حوض النيل.