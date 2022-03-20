فرنسا تعتزم مراجعة توقعات النمو الاقتصادى جراء الحرب الأوكرانية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد، إن بلاده ستسعى للحصول على مزيد من الوضوح بشأن آثار الغزو الروسي لأوكرانيا قبل تعديل توقعاتها للنمو الاقتصادي.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الوزير لشبكة "إل سي آي-لو فيجارو-آر تي إل": "بالطبع سنعدل توقعاتنا للنمو".



وقال: "سنضطر إلى تعديل أرقام النمو عندما يحين الوقت المناسب، هناك عدم يقين كبير للغاية الآن للقيام بذلك بطريقة جدية".



كان البنك المركزي الفرنسي قد ذكر في وقت سابق هذا الشهر أن الحرب تؤثر بالفعل على الاقتصاد.

وبدلا من نشر توقعاته الاقتصادية الدورية، اتخذ البنك خطوة غير مسبوقة بعرض سيناريوهين جراء حالة عدم اليقين الحالية.