الفاتيكان يدعو زعماء العالم إلى وقف الحرب فى أوكرانيا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زعماء العالم إلى وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال البابا فرنسيس - خلال خطابه الأسبوعي بساحة القديس بطرس في الفاتيكان، اليوم الأحد، بحسب ما نقله موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري - "استمرار العدوان العنيف على أوكرانيا، مذبحة لا معنى لها حيث تتكرر الفظائع يوميًا، ولا يوجد مبرر لذلك".

وأضاف: "أناشد جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لكي تلتزم حقاً بإنهاء هذه الحرب البغيضة"، مشيرا إلى أنه زار في العاصمة الإيطالية روما أطفالًا جرحى بسبب النزاع في أوكرانيا.

كما دعا بابا الفاتيكان الجميع إلى البقاء بالقرب من الشعب الأوكراني، وغمرهم بالمحبة والالتزام الملموس والصلوات.