الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفريقيا: تسجيل 11.4 مليون إصابة و254 ألف وفاة بكورونا

كورونا فى أفريقيا
كورونا فى أفريقيا

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، أنه تم تسجيل 11 مليونًا و410 آلاف إصابة و254 ألفًا و50 وفاة متأثرة بفيروس كورونا وسط تعافي 10 ملايين و620 ألف شخص، منذ بدء الجائحة.

وأوضحت المراكز- في بيان اليوم الأحد- أن نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغت 15%، فيما حصل 20% على جرعة واحدة و1.2% جرعة معززة في قارة أفريقيا.

وأضافت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمية.

وحول ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وأكدت المراكز الأفريقية أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونًا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المراكز الأفريقية قد تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

المراكز الإفريقية متحور أوميكرون كورونا المستجد

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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