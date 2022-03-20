رئيس جامعة طنطا يستقبل المستشار الثقافى السعودى لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، المستشار الثقافي للسفارة السعودية بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين واستعراض الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب السعوديين الدارسين بكلياتها في حضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في إطار اهتمام جامعة طنطا بتنفيذ المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر».

‎وفي بداية اللقاء، أشاد رئيس جامعة طنطا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أشاد بدور الملحقية الثقافية السعودية في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلبة السعوديين عند الالتحاق بالجامعة.



‎وأشار إلى مشاركة الطلاب السعوديين الوافدين في الملتقى الثقافي والرياضي الأول الذي نظمته الجامعة بالأمس.

‎وقدم رئيس جامعة طنطا خلال اللقاء عرضاً تعريفياً عن إمكانات جامعة طنطا ومكانتها الريادية والخدمات المتميزة التي تقدمها للطلاب الوافدين، موضحاً أنه تمت رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير إقامة متميزة بالمدن الجامعية وإتاحة برامج متميزة في أحدث العلوم والتخصصات.

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من جانبه، أشاد المستشار الثقافي السعودي بالرعاية والدعم والخدمات التي تقدمها جامعة طنطا للطلاب السعوديين الوافدين، وأثنى على التطوير الذي شهده المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بالجامعة بعد تطويره لخدمة الطلاب الوافدين.

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كما أشاد بالقفزة التي حققتها جامعة طنطا في مكانتها بالتصنيفات الدولية وبالبرامج المتميزة التي تقدمها لربط الخريجين بسوق العمل محلياً ودولياً.