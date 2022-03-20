الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ابتعد عن هذه الهدايا في عيد الأم.. أدوات المطبخ والبرفيم والساعات

هدايا عيد الأم
هدايا عيد الأم

يحتفل المصريون غدًا بيوم عيد الأم الذي خصص يوم 21 مارس للاحتفاء بهم وتقديرهم لهم، ويلجأ الأبناء لشراء الهدايا المختلفة لأمهاتهم وتقديمها لهن للتعبير عن مدى الحب، فخلال اليوم يبدأ البحث عن الهدية المثالية التي تنال إرضاء الأم أو الحماة والجدات، ولكن هناك من يقبلون على شراء هدية غير مقبوله لهم.

ولكي تكون هدية عيد الأم مناسبة يجب البعد عن هذه الأشياء التي يمكن أن تحول اليوم السعيد إلى يوم حزين، ولذلك نقدم هذه الهدايا يجب عدم شرائها للأمهات في عيدها:

الهدايا التي يجب عدم شرائها في عيد الأم 2022

الأدوات المنزلية أو أجهزة المطبخ:

يفضل الأمهات هدايا عيد الأم الشخصية التي تخصّها، وليست التي تخص المنزل، حيث إنه يجب أن تكون الهدية استخدامها لها شخصيًا وليس للمنزل ومن به، لذلك يجب الابتعاد عن الأجهزة المنزلية أو أدوات المطبخ من "أطباق وكبايات وحلل".

شراء الملابس:

يجب الابتعاد عن فكرة شراء الملابس، حيث أنها تتطلب ذوق ومقاس ولون مفضل، ويمكن أن يخطيء الأبناء في الاختيار المناسب، لذلك لا يفضل شرائها، ويمكن استبدال ذلك بشراء شنطة أو قطع لا تحتاج للقياس.

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منتجات الريجيم أو اللّياقة البدنية:

عند اللجوء لشراء هذه المنتجات يكون بذلك تنمر من قبل الأبناء، حيث أن تلك النوعية من الهدايا توضح أنها ذات وزن كبير وفي حاجة لفقده.

أدوات المكياج:

عند شراء أدوات التجميل يكون المستخدم في حاجة لتجريبها حتى تتناسب مع لون البشرة، وكذلك ما يفضله الأمهات من ماركات وأنواع بعينها.

الهدايا التقليدية:

يلجأ البعض للطريق السهل والمختصر في شراء الهدايا، ويتمثل ذلك في اختيارات بعينها مثل الروائح أو المحافظ والساعات، حيث أنهم يعتبرونها من الهدايا التقليدية والمائلي للملل.

موعد عيد الأم 2022

يذكر أن المصريون يحتفلون بيوم عيد الأم غدًا الموافق الحادي والعشرين من مارس وهي مناسبة مهمة يحضر لها العديد قبلها بأيام.

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وائل لطفي

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