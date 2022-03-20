الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

أعرب نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، عن قلقه من أن توافق الولايات المتحدة على إزالة الحرس الثوري الإيراني، من قائمة المنظمات الإرهابية بموجب الاتفاق النووي المرتقب.

وأضاف بينيت، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، : "للأسف هناك إصرار على توقيع الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريبًا، بما في ذلك القول إن أكبر منظمة إرهابية في العالم ليست إرهابية، وهذا ثمن باهظ للغاية"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وكشفت تقارير إسرائيلية، الخميس الماضي، نية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مقابل التزام طهران بالهدوء الكامل في المنطقة، ضمن الاتفاق النووي مع إيران.

وأصدر بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، بيانًا مشتركًا، أول من أمس، الجمعة، حثا فيه واشنطن على عدم اتخاذ مثل ذلك القرار، لما له من خطورة على أمن إسرائيل، وكذلك المنطقة.

وجاء في البيان: "يستحيل علينا التصديق بأن تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيلغى مقابل التعهد بعدم استهداف الأمريكان.. الحرب على الإرهاب هي بمثابة مهمة ملقاة على عاتق العالم أجمع، ونؤمن بأن الولايات المتحدة لن تخذل أقرب حلفائها مقابل الوعود الفارغة التي يطلقها الإرهابيون".

النووي الاتفاق النووى إيران الحرس الثوري بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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