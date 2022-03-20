الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة مكتب بريد المرج لجلسة 28 مارس

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،  محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بـ «سرقة مكتب بريد المرج» إلى جلسة 25 مارس الجاري، لسماع الشهود.

-الاتهامات الموجهة للمتهمين

وجاءت التهم الموجهة من النيابة العامة للمتهمين في القضية، أنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

-اعترافات المتهمين

واعترف المتهمين من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلي جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه، وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به.

ودلف المتهم الأول والثاني والثالث إلى المكتب وبحوزة كل منهم سلاح نارى "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.

وسرقوا جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلي المكتب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية" أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.

ارهاب مجمع محاكم طرة سرقة مكتب بريد المرج سماع الشهود القضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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