مسلسلات رمضان 2022.. مجدى الهوارى يكثف ساعات التصوير لأبطال «دايما عامر» (خاص)

يسابق نجوم وصنّاع مسلسل "دايما عامر" الزمن، للانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد للمسلسل، الذي سيخوص به الفنان مصطفي شعبان، برفقة عدد كبير من نجوم الفن السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2022.

وعلمت "الدستور" أن الفنان مصطفى شعبان، والفنان نضال الشافعي، والفنانة ميرنا نورالدين، والفنانة ريهام الشنواني، والفنان أحمد الشامي، والفنانة سماء إبراهيم، يصورون عددا من المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي، تحت قيادة المخرج مجدي الهواري والذي انتهى في الفترة الماضية من تصوير جزء كبير من العمل استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

نجوم دايما عامر

- مسلسل دايما عامر



وطرحت قناة "أون" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البرومو الرسمي لمسلسل "دايما عامر"، للفنان مصطفى شعبان والذي سيخوض به السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان لعام 2022.

وظهر الفنان مصطفي شعبان في البرومو التشويقي الأول لمسلسل "دايما عامر"، بجسد عار، وهو يتدرب بـ"الدامبل"، وصاحب جسم رياضي، ويجسد شخصية مدرس اسمه عامر، وهو مشرف خدمة اجتماعية ضمن أحداث المسلسل.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

وخلال الأحداث الخاصة بالمسلسل الذي يناقش عددا من القضايا الاجتماعية الهامة، يُتهم الفنان مصطفي شعبان–مستر عامر، باغتصابه إحدى الطالبات، ليقع "مستر عامر" في مأزق كبير طوّال عرض المسلسل، مع تصاعد الأحداث.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "دايمًا عامر" بطولة النجم مصطفى شعبان، منذ أيام البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2022، وسيطرت البهجة والكوميديا على الأفيشات الخاصة بالعمل.

- أبطال وصناع مسلسل دايما عامر

مسلسل دايمًا عامر من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبدالجليل، وصلاح عبدالله، وميرنا نورالدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج مجدي الهواري وإنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبوعلي.