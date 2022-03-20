الأحد 20 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل الحكم على المتهم بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ18 أبريل

ميادة أشرف
ميادة أشرف

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرءوف والمواطنة ماري جورج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل الصحفية ميادة أشرف» بجلسة 18 أبريل للنطق بالحكم.

وأظهرت التحقيقات تورط متهم وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

ارهاب محاكمة الحكم منطقة عين شمس مقتل مقتل الصحفية ميادة أشرف

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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