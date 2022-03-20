رئيس جامعة القناة يفتتح معرض الكتاب الـ31

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأحد، معرض الكتاب الحادي والثلاثين والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات التابعة لقطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث ويستمر المعرض لمدة ١٠ أيام من ٢٠ إلى ٣٠ مارس الجاري، بمبنى الأنشطة الطلابية بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف السيدة هدى فرج امين عام الجامعه و اشراف تنفيذى مصطفى عامر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وحضر الافتتاح عدد من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس و طلاب الكليات المختلفة، حيث أكد الدكتور ناصر مندور، أن مثل هذه الأنشطة الثقافية التي تحرص عليها الجامعة تساهم في تكوين حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلابها بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة خدمة للباحثين وطلاب وطالبات الجامعة، مشيرًا إلى أن تنظيم معرض الكتاب بالجامعة سنويا يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتكوين مجتمع محب للقراءة والاطلاع، موضحًا أن الجامعة تؤمن بأهمية نشر الثقافة و دعم صناعة الكتب فى مصر.

من جانبها، أشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مشاركة العديد من الجهات فى المعرض هذا العام يساعد فى التنوع الفكري، كما يساهم في رفع وتعزيز مستوى الوعي المعرفي حتى تكون القراءة متاحة لكافة فئات المجتمع بما يحقق الهدف الرئيسي وهو إتاحة الفرصة أمام الجميع لاقتناء الكتب وتنمية عادة القراءة لديهم ويستمر المعرض لمدة ١٠ أيام يشارك به العديد من الجهات مثل وكالة الأهرام للتوزيع والمكتبة الأكاديمية والمجموعة العربية للتدريب والنشر ودار المعارف المصرية.

كما يضم مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والسياسية والفنية والعلمية، ويقام على هامش المعرض مجموعة من الأمسيات والندوات الثقافية والأدبية والفنية.