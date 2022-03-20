الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يكرم أبطال جائحة كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المستشفيات الجامعية قدمت خلال سنتين من انتشار جائحة كورونا العلاج لـ١٢ ألف و٩٣٩ مريضا، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية لمواطني إقليم القناة وسيناء خاصة في الحالات الحرجة والأحداث الطارئة.

جاء ذلك أثناء مشاركته باحتفالية تكريم أبطال جائحة كورونا التي أقيمت اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

يأتي الحفل بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي والدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وبحضور السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتورة مروة عرابي مدير المستشفى الجامعي والمُكرمين من الأطقم الطبية.

وأضاف موجهاً كلمته إلى الطاقم الطبي وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعة: «جهودكم تاج فوق رؤوسنا فقد ضحيتم بكل ما هو غالى من أجل تأدية واجبكم في خدمة المرضى مُجددا الدعم للمستشفيات الجامعية فقد انتهينا بالفعل من توسعة وتطوير وحدة العناية المركزة ووحدة العمليات الكبرى بنظام الكبسولات العالمية كذلك التعقيم المركزي وقريبا سيتم افتتاحها كما بدأنا بالفعل عملية التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالتوازي مع تطوير باقي قطاعات المستشفى والمراكز الطبية كما تم التعاقد على إنشاء مبنى للعيادات الخارجية وجاري الانتهاء من إجراءات مجمع طبى متكامل ، على مساحة ٣١ الف متر يخدم إقليم القناة وسيناء واتقدم بالشكر إلى اللواء أ.ح شريف فهمى بشارة على تخصيص الأرض اللازمة».

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم لتبدأ الكلمات الافتتاحية بكلمة الدكتور محمود بكر نيابة عن الأطباء والعاملين بمستشفى العزل الذي أكد أن فريق العمل بمستشفى العزل يعمل بهدف واحد هو توفير كافة الخدمات الطبية.

وعرض فيديو يوضح دور مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والعاملين بها والطاقم الطبي وهيئة التمريض، ثم قام الدكتور عادل حسن بتقديم درع تقدير لرئيس الجامعة ثم قام رئيس الجامعة بتقديم درع تقدير للدكتور عادل حسن والدكتور أحمد السقا وشهادة تقدير للدكتور أحمد أنور والدكتور مروة عرابي تقديرا على مجهوداتهم لخدمة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية.

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